Кафе и торговые ларьки сгорели на трассе в Жамбылской области

Тараз. 6 января. Kazakhstan Today - В Жамбылской области произошел пожар в кафе "Анипа", расположенном на 348-м километре автотрассы Западная Европа - Западный Китай, передает Kazakhstan Today.

О пожаре стало известно 5 января, около 19.30. На место происшествия выехали четыре экипажа отделения местной полицейской службы и два пожарных расчета.

"Площадь пожара составила 70 квадратных метров, огонь охватил здание кафе и расположенные рядом два небольших торговых ларька. Основные очаги возгорания ликвидированы за несколько десятков минут. Жертв и пострадавших нет. Начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека или крупного ущерба гражданину". Назначены все необходимые экспертизы", - сообщила пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.

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