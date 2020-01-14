МАК расшифровал данные бортовых самописцев, обнаруженных на месте крушения Fokker-100

Алматы. 13 января. Kazakhstan Today - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проинформировал об участии в работе правительственной Комиссии по расследованию катастрофы самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, передает Kazakhstan Today.

Группа специалистов МАК прибыла на место происшествия и с первых дней работает непосредственно в составе комиссии. МАК оказывает полную научно-техническую поддержку расследованию. В научно-техническом центре МАК выполнены считывание и расшифровка данных бортовых самописцев (звукового и параметрического), обнаруженных на месте авиационного происшествия. Вся информация передана в комиссию по расследованию. Предварительный анализ данной информации позволил восстановить хронологию событий и определить приоритетную версию причин авиационного происшествия. Данная информация была доведена до общественности вице-премьером правительства Республики Казахстан в ходе пресс-конференции с участием МАК ", - говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) - Приложением 13 к Чикагской Конвенции - в расследовании принимают участие уполномоченный представитель и советники государства-разработчика и изготовителя воздушного судна (Нидерланды). Уполномоченному представителю Нидерландов передана запись параметрического самописца.

По решению комиссии по расследованию, МАК совместно со специалистами Нидерландов, Казахстана и EASA начаты работы по математическому моделированию полета, проводимого в целях установления фактических аэродинамических характеристик воздушного судна при аварийном взлете и влияния на них внешних факторов (в первую очередь наземного обледенения и других), анализу параметров движения воздушного судна и действий экипажа", - сообщили в МАК.

Напомним, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк Эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек . Пострадали 67 человек, из которых 49 были госпитализированы, в том числе 9 детей. Комиссия по расследованию авиакатастрофы под Алматы не выявила отказа авиатехники и основной версией авиакатастрофы назвала обледенение судна

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