В МИДе рассказали о состоянии пострадавших в аэропорту Стамбула казахстанцах

Нур-Султан. 6 февраля. Kazakhstan Today - В МИД РК рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке самолета в Стамбуле казахстанцах, передает Kazakhstan Today.

По информации турецкой стороны, предоставленной казахстанскому консулу, один из пострадавших граждан РК ввиду незначительных травм отказался от госпитализации и выписался после осмотра врачей. Второго нашего гражданина, который также получил незначительные травмы, выписали сегодня, после недолгого лечения", - сообщили в пресс-службе МИДа.

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