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В МИДе рассказали о состоянии пострадавших в аэропорту Стамбула казахстанцах

06.02.2020, 16:37 5806
В МИДе рассказали о состоянии пострадавших в аэропорту Стамбула казахстанцах
Нур-Султан. 6 февраля. Kazakhstan Today - В МИД РК рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке самолета в Стамбуле казахстанцах, передает Kazakhstan Today.
 

По информации турецкой стороны, предоставленной казахстанскому консулу, один из пострадавших граждан РК ввиду незначительных травм отказался от госпитализации и выписался после осмотра врачей. Второго нашего гражданина, который также получил незначительные травмы, выписали сегодня, после недолгого лечения", - сообщили в пресс-службе МИДа.

 
Напомним: в среду самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. В результате три человека погибли. 179 получили ранения, в том числе двое казахстанцев. Всего на борту находились 183 человека. 
 

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