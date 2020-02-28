Причиной гибели казахстанского дипломата в Египте мог стать суицид: МИД озвучил предварительные данные

Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сегодня на брифинге прокомментировал дело о гибели в Египте казахстанского дипломата Еламана Жолдасова, передает Kazakhstan Today.
Смадияров отметил, что, по предварительным данным, имел место суицид.
Сейчас ведутся дальнейшие следственные действия. Наше МВД работает с египетскими правоохранительными органами", - уточнил он.
Ранее сообщалось, что 13 декабря 2019 года Еламан Жолдасов был найден мертвым около подъезда своего дома.
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