В Китае самолет совершил экстренную посадку

Нур-Султан. 9 августа. Kazakhstan Today - Пассажирский самолет Shenzhen Airlines, подавший экстренный сигнал, совершил посадку в аэропорту Шэньчжэня, передает Kazakhstan Today.

Никто из пассажиров не пострадал.

Самолет, выполнявший рейс ZH9209 из Шэньчжэня в Сиань, вылетел в 05.32. Спустя 20 минут после взлета он начал резко терять высоту, за две минуты снизившись с 9297 до 3733 метров.

Самолет подал экстренный сигнал 7700 и взял обратный курс.

В авиакомпании Shenzhen Airlines Центральному телевидению Китая сообщили, что самолет безопасно приземлился в аэропорту Шэньчжэня, никто из пассажиров не пострадал, посадка самолета прошла под полным контролем экипажа.

Причина инцидента выясняется.

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