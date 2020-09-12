В Талдыкоргане водитель сбил на пешеходном переходе двух женщин и скрылся с места ДТП

Талдыкорган. 11 сентября. Kazakhstan Today -Инцидент произошел 8 сентября, около 15.00. Водитель автомашины Mercedes-Benz, поворачивая с улицы Кабанбай батыра на улицу Акын Сара, допустил наезд на пешеходном переходе на двух женщин 70 и 56 лет, после чего скрылся с места происшествия, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в течение суток полицейские установили местонахождение автомашины и ее 49-летнего водителя, оказавшегося жителем поселка Карабулак. Водитель задержан, автомашина водворена на штрафстоянку. В момент задержания водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он признал свою вину в совершении ДТП и оставлении места происшествия. По словам водителя, он скрылся, потому что испугался.

Одна потерпевшая после оказания необходимой помощи выписана из медучреждения на амбулаторное лечение. Вторая продолжает получать лечение в стационаре.

Данный факт расследуется по части 1 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности, причинение телесных повреждений средней тяжести) и 347 УК РК (Оставление места дорожно-транспортного происшествия лицом, управляющим транспортным средством и нарушившим правила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).

7 сентября в Туркестанской области задержали водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП. В этот же день полицейские Акмолинской области задержали водителя, скрывшегося после смертельного наезда.

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