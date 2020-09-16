Бывший полицейский признал вину в смертельном ДТП на блокпосту

Алматы. 15 сентября. Kazakhstan Today - В Карасайском районном суде Алматинской области началось разбирательство по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии на блокпосту, в результате которого погибли двое полицейских, передает Kazakhstan Today.

Бывшего сотрудника полиции Азата Азаматова обвиняют по статье 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

По данным агентства Sputnik Казахстан , в суде принимают участие государственный обвинитель, родные погибших полицейских, Азат Азаматов и его законный адвокат. Потерпевший Ербулан Сейдазым - третий пострадавший в аварии полицейский - не явился на заседание.

Двадцать пятого мая в 5.20 обвиняемый Азат Азаматов, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения, превысил скоростной режим и въехал в блокпост и служебный полицейский автомобиль", - сказал прокурор.

В результате двое сотрудников погибли, третий получил ранения от отлетевших кусков бетона

Уважаемый суд, я признаю вину в содеянном и раскаиваюсь", - заявил подсудимый.

Обвиняемый добавил, что в момент аварии он спал и больше ничего не помнит. По его словам, 24 мая его пригласили на встречу в поселок Коксай, где он пил пиво в машине.

Выпивал с тремя коллегами, которые работали в дорожной полиции. Они - мои бывшие коллеги. Я больше ничего не помню, очнулся в больнице - сказали, что я совершил ДТП. Я не помню, как это произошло", - заявил Азаматов.

Он рассказал, что выехал в поселок примерно в 23.00 24 мая.

Он добавил, что в тот момент смертельной аварии уже не был сотрудником полиции.

Я написал заявление на увольнение 20 мая. Не являюсь сотрудником с 21 мая. Работал в полиции с 2014 года. За это время было у меня одно дисциплинарное взыскание", - заявил подсудимый.

Адвокат потерпевшей стороны в свою очередь заявила, что, согласно документам, у Азаматова за шесть лет было четыре взыскания за различные нарушения.

Отмечается, что главное судебное разбирательство должно было пройти еще на прошлой неделе, однако его перенесли на 15 сентября, поскольку на заседание не прибыли потерпевшие.

В ответ на вопросы судьи обвиняемый заявил, что является безработным, женат и имеет на попечении одного несовершеннолетнего ребенка.





Напомним, утром 25 мая пьяный водитель БМВ наехал на бетонное ограждение блокпоста №4, а затем врезался в патрульную автомашину, в которой находились двое полицейских. От полученных травм оба сотрудника полиции погибли . Третий пострадавший - старший оперуполномоченный управления по противодействию наркобизнесу, старший лейтенант полиции Ербулан Сейдазым доставлен в реанимацию 7-й горбольницы в крайне тяжелом состоянии.

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