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В СКО сельчанин обнаружил боевую гранату

27.10.2020 6265
Петропавловск. 27 октября. Kazakhstan Today - Об опасной находке в полицию Айыртауского района сообщил житель села Имантау, передает Kazakhstan Today. 
 
55-летний мужчина рассказал, что нашел пакет с гранатой на окраине села, где выгуливал своих собак. Взрывотехники областного департамента полиции изъяли снаряд в стоге сена, куда сельчанин уложил находку до приезда полиции, сообщает пресс-служба департамента полиции СКО.
 
По предварительным данным, боеприпас является боевой ручной гранатой, представляющей опасность. Полицейские обезвредили ее и поместили в контейнер для перевозки взрывоопасных предметов. 
 

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статье 287 УК РК, в рамках чего будет назначена экспертиза. Также был произведен осмотр места, где со слов сельчанина, была обнаружена граната. Никаких других взрывоопасных предметов не обнаружено", - отметил начальник отделения полиции Айыртауского района полковник Марат Серкешев. 

 
В ближайшее время после заключения экспертизы граната будет уничтожена на полигоне специалистами ДП СКО. 
 
Ранее Министерство обороны сообщило о планах провести на казахстанских полигонах очистку от фрагментов боеприпасов.
 

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