В Семее засняли на видео короткое замыкание на подстанции

Семей. 23 ноября. Kazakhstan Today - Ночью 23 ноября, в 02.03, произошло кратковременное погашение в Семее. В течение 15 секунд энергоснабжение было восстановлено, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает semey24 , короткое замыкание сопровождалось световыми излучениями.

Погашение произошло от питающей подстанции 110 кВ, принадлежащей АО "KEGOC". Повреждений в сетях АО "ВКРЭК" диспетчерским персоналом не выявлено. По данному факту проинформированы акимат Семея и регулирующие органы", - сообщили в пресс-службе АО "ВКРЭК".

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