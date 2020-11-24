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В Семее засняли на видео короткое замыкание на подстанции

23.11.2020 9100
Семей. 23 ноября. Kazakhstan Today - Ночью 23 ноября, в 02.03, произошло кратковременное погашение в Семее. В течение 15 секунд энергоснабжение было восстановлено, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает semey24, короткое замыкание сопровождалось световыми излучениями.
 

Погашение произошло от питающей подстанции 110 кВ, принадлежащей АО "KEGOC". Повреждений в сетях АО "ВКРЭК" диспетчерским персоналом не выявлено. По данному факту проинформированы акимат Семея и регулирующие органы", - сообщили в пресс-службе АО "ВКРЭК".

 
 

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