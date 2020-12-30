Шесть человек попали в больницу в результате столкновения автобуса с автомобилем в Нур-Султане

Нур-Султан. 29 декабря. Kazakhstan Today - В Нур-Султане на проспекте Тауелсиздик произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса, передает Kazakhstan Today

29 декабря текущего года, в 11.38, 47-летняя женщина, управляя автомашиной Volkswagen Polo, следуя по проспекту Тауелсиздик, при перестроении не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с маршрутным автобусом", - говорится в сообщении столичного департамента полиции.

После столкновения, автобус допустил наезд на опору освещения.

В больницу были доставлены 5 пассажиров маршрутного автобуса и водитель легковушки, которые после осмотра отпущены домой.

По данному факту проводится дознание.

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