Карагандинцы получили удар током в маршрутном автобусе

Караганда. 8 января. Kazakhstan Today - В салоне маршрутного автобуса №29 в Караганде висел оголенный провод под напряжением, передает Kazakhstan Today.

В салоне 29 маршрута висит оголенный провод и цепляется за поручень. За нашу поездку пять человек ударило током", - рассказала подписчица ekaraganda.kz .

На данное обращение отреагировали в ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды". Сообщается, что на данный момент оголённый кабель был демонтирован.

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