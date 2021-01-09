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Карагандинцы получили удар током в маршрутном автобусе

08.01.2021 68419
Караганда. 8 января. Kazakhstan Today - В салоне маршрутного автобуса №29 в Караганде висел оголенный провод под напряжением, передает Kazakhstan Today.
 

В салоне 29 маршрута висит оголенный провод и цепляется за поручень. За нашу поездку пять человек ударило током", - рассказала подписчица ekaraganda.kz

 
На данное обращение отреагировали в ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды". Сообщается, что на данный момент оголённый кабель был демонтирован.
 

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