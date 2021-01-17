Тело женщины обнаружено на месте пожара в Уральске

Уральск. 16 января. Kazakhstan Today - В Уральске в сгоревшем гараже обнаружено тело женщины, передает Kazakhstan Today.

15 января, в 23.15, горел гараж в кооперативе "Победа" по улице Шолохова. На месте пожара обнаружен тело женщины, пишет портал "Мой город"

В ликвидации пожара были задействованы 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Пожар ликвидирован в 00.43", - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО.

На месте происшествия работали сотрудники управления по ЧС города Уральска и испытательная пожарная лаборатория службы пожаротушения.

Материалы по пожару переданы в органы внутренних дел для установления виновных лиц и причины пожара.

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