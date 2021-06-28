Двух военных, пострадавших при крушении самолета под Алматы, выписали из больницы

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В управлении общественного здоровья Алматы изданию Sputnik Казахстан рассказали, что оба военнослужащих после получения полного курса лечения в удовлетворительном состоянии выписаны из стационара медучреждения.
Девяносто пять дней оба пациента получали лечение в профильных отделениях 4-й горбольницы Алматы, 18 июня военнослужащие выписаны с выздоровлением", - отметил медик.
14 мая их перевели из реанимации в профильное отделение.
13 марта, в 17.22, при заходе на посадку в аэропорт города Алматы потерпело крушение воздушное судно Ан-26 (бортовой номер 02) Авиационной службы КНБ РК. На борту находились шесть членов экипажа, из которых четверо погибли и двое госпитализированы с тяжелыми травмами.
Президент Казахстана выразил соболезнования по случаю гибели четырех членов экипажа и поручил выяснить причину авиакатастрофы. В Комитете национальной безопасности подтвердили, что потерпевший крушение военный самолет АН-26 относится к Авиационной службе ведомства. Ведомство ведет расследование причин авиационного происшествия. Позднее в ведомстве рассказали больше подробностей о погибших.
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