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Двух военных, пострадавших при крушении самолета под Алматы, выписали из больницы

24.06.2021 9100
Двух военных, пострадавших при крушении самолета под Алматы, выписали из больницы
Фото: pexels
АЛМАТЫ. 24 ИЮНЯ - Двух военнослужащих, которые пострадали при крушении самолета Ан-26 13 марта, выписали из больницы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В управлении общественного здоровья Алматы изданию Sputnik Казахстан рассказали, что оба военнослужащих после получения полного курса лечения в удовлетворительном состоянии выписаны из стационара медучреждения.
 

Девяносто пять дней оба пациента получали лечение в профильных отделениях 4-й горбольницы Алматы, 18 июня военнослужащие выписаны с выздоровлением", - отметил медик.

 
14 мая их перевели из реанимации в профильное отделение.
 
13 марта, в 17.22, при заходе на посадку в аэропорт города Алматы потерпело крушение воздушное судно Ан-26 (бортовой номер 02) Авиационной службы КНБ РК. На борту находились шесть членов экипажа, из которых четверо погибли и двое госпитализированы с тяжелыми травмами.
 
Президент Казахстана выразил соболезнования по случаю гибели четырех членов экипажа и поручил выяснить причину авиакатастрофы. В Комитете национальной безопасности подтвердили, что потерпевший крушение военный самолет АН-26 относится к Авиационной службе ведомства. Ведомство ведет расследование причин авиационного происшествия. Позднее в ведомстве рассказали больше подробностей о погибших
 

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