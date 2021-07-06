Петропавловск окутал дым от пожаров в России

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 5 ИЮЛЯ - Жители Петропавловска вновь жалуются на смог и запах гари, который чувствуется практически во всех районах города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Представители департамента по ЧС связывают дымку с лесными пожарами в России, сообщает Петропавловск.news

Судя по карте пожаров на сервисе fires.ru, основная опасность находится в Курганской области РФ. Это подтвердили и в департаменте по ЧС Северо-Казахстанской области.

В связи с визуально наблюдаемой дымкой в Петропавловске ДЧС провел мониторинг пожарной обстановки в близлежащих областях Российской Федерации. В настоящее время в Курганской области проводится ликвидация 16 лесных пожаров, из которых 3 - на территориях, примыкающих к сопредельным территориям СКО. Направление ветра в сторону Петропавловска из этого региона имеет преимущественный характер", - сообщили в департаменте по ЧС.

В то же время есть очаги пожаров и на территории СКО и в соседней Акмолинской области вблизи Кокшетау. Дым от этих пожаров может накрывать Акжарский, Уалихановский районы и район Магжана Жумабаева.

Как сообщили в департаменте по ЧС, в данный момент проводится ликвидация степных пожаров на территориях Уалихановского района и в Тайыншинском районе. Задействовано 13 единиц техники и более 30 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.

Степные пожары заметили на трассе Петропавловск - Кокшетау.

Напомним, в Улытауском районе Карагандинской области из-за степных пожаров объявлен режим ЧС.

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