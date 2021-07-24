Курсант Минобороны получил пулевое ранение на занятиях

АЛМАТЫ. 23 ИЮЛЯ - В Военном институте Сухопутных войск Минобороны курсант был ранен из огнестрельного оружия в ногу. Его жизни ничто не угрожает, передает KAZAKHSYAN TODAY.

20 июля 2021 года в Военном институте Сухопутных войск в ходе занятий по противодиверсионной безопасности из-за нарушения одним из курсантов мер безопасности при обращении с оружием произошел непроизвольный автоматический выстрел. Пуля задела ногу другого курсанта", - сообщили в Министерстве обороны.

По информации ведомства, пострадавший был оперативно доставлен в Военный клинический госпиталь Алматы, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Здоровью курсанта ничто не угрожает.

О ранении курсанта сообщили его родителям. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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