В Алматы пассажиры автобуса получили ожоги антифризом

АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - Инцидент произошел утром 11 августа. Автобус, следовавший по 201 маршруту двигался по улице Толе би, когда из-за перегрева двигателя закипела охлаждающая жидкость, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Внезапно разорвало трубу от кипящего антифриза. Пострадало двое людей. В том числе беременная пассажирка, в ходе чего были получены ожоги лица и руки. Одежда, волосы, всё было в чёрной жирной массе, благо спасли маски на лице. Женщину, которая получила сильнейшие ожоги, госпитализировали, в ходе чего были получены уколы", - говорится в подписи к видео, опубликованном в Instagram-паблике kris.p.almaty.official .

Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе "АлматыЭлектроТранс".

Вчера в районе 10.00 на маршруте №201 по причине перегрева двигателя закипела охлаждающая жидкость и произошла поломка системы", - сообщили в пресс-службе.

Идет служебное расследование. Автобус эвакуирован в сервисную службу.





В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о состоянии пострадавших.

«При обращении в ГКБ №4 пациент смотрен врачами приемного отделения. Оказана первая помощь, даны рекомендации. Передан для амбулаторного наблюдения в поликлинику по месту жительства. Второй пациент отказался от госпитализации», - сообщил в УОЗ.

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