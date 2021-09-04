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В Алматы двое малолетних детей погибли, выпав из окна многоэтажного дома

03.09.2021 5725
АЛМАТЫ. 3 СЕНТЯБРЯ - В Алматы двое детей погибли, выпав из окна многоэтажного дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в акимате Алматы, трагедия произошла в Наурызбайском районе города.
 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования в связи с гибелью детей. 
 

Соболезную родителям в связи с гибелью детей 3 и 5 лет в Наурызбайском районе. По предварительным данным, это произошло в результате несчастного случая. ДП поручено установить обстоятельства и провести объективное расследование. Держу на личном контроле", - сообщил аким.


 

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