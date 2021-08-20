В Уральске двое детей выпали из окна пятого этажа

УРАЛЬСК. 19 АВГУСТА - Несчастный случай произошел 19 августа, в 17.11. Двое детей, 6 и 3 лет, остались без присмотра взрослых и выпали из окна пятого этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мальчики доставлены в больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Предварительные диагнозы - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и закрытая травма живота.

1 августа в Караганде ребенок выжил после падения из окна пятого этажа.

В Костанайской области участились факты выпадения детей из окон многоэтажных домов. За первые несколько дней августа на территории региона зарегистрировано три таких случая.

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