В Караганде ребенок выжил после падения из окна пятого этажа

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КАРАГАНДА. 2 АВГУСТА - 1 августа, в 23.40, оставшись без присмотра взрослых, по неосторожности выпал из окна квартиры пятого этажа на крыльцо подъезда мальчик 2017 года рождения, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Ребёнок находится в реанимации, его состояние стабильное, сообщает eKaraganda

Диагноз мальчика - высотная сочетанная травма, а именно: закрытая травма грудной клетки, ушиб лёгкого справа. Также множественные мелкие ссадины обеих нижних конечностей, ушибленная рана подбородочной области и тупая травма живота", - сообщили в облздраве.

Напомним, 25 июля за сутки в Нур-Султане трое детей выпали из окон многоэтажных домов. 12 июля в Усть-Каменогорске ребенок выпал из окна пятого этажа. 6 июля в Павлодаре двое детей выпали из окон и разбились насмерть.

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