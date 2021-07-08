ПАВЛОДАР. 7 ИЮЛЯ - В Павлодаре двое детей выпали из окон и разбились насмерть, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





В обоих случаях дети находились дома с родителями, но на непродолжительное время пропали из поля зрения взрослых.

6 июля, в 19.40, в Павлодаре, в квартире по улице Бухара жырау, ребенок 2019 года рождения выпал их окна квартиры, расположенной на пятом этаже. В другом случае семилетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной также на пятом этаже дома по улице Вс. Иванова, сообщает Pavlodarnews.kz

В обоих случаях дети были доставлены в больницы, где скончались от полученных травм", - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Жаскайрат Каиров.

Полиция просит родителей не оставлять открытыми окна, следить за тем, чтобы возле окон не стояла мебель, с помощью которой ребенок сможет самостоятельно взобраться на подоконник, проверять замки и запоры, чтобы дети не могли самостоятельно открыть окно, не оставлять ребенка без присмотра даже на короткий срок.

В начале июня в Актобе семилетний мальчик выпал из окна пятого этажа. В Уральске ребенок выпал из окна и погиб.

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