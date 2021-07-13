В Усть-Каменогорске ребенок выпал из окна пятого этажа

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 12 ИЮЛЯ - Несчастный случай произошел на улице Молдагуловой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Оставшись без присмотра взрослых, девочка 2020 года рождения забралась на окно и выпала, сообщает YK-news.kz

Квартира расположена на пятом этаже. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.

7 июля в Павлодаре двое детей выпали из окон и разбились насмерть. 4 июня 7-летний мальчик выпал из окна пятого этажа в Актобе. С различными травмами он был госпитализирован. 1 июня в Уральске ребенок выпал из окна и погиб.

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