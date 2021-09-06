В Алматинской области в двухэтажном ресторане начался пожар

ТАЛДЫКОРГАН. 5 СЕНТЯБРЯ - В Алматинской области в двухэтажном ресторане произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видео, на котором запечатлено, как пожарные тушат огонь в ресторане, появилось в социальных сетях.

Возгорание произошло около 17.00 в ресторане, расположенном в селе Кыргауылды Карасайского района Алматинской области.

Пожар локализован в 18.13 и ликвидирован в 19.09, на площади 500 квадратных метров (общая площадь строения – 1320 квадратных метров)", – сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

На момент пожара посетителей в ресторане не было, жертв и пострадавших нет.









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