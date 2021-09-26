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В Шымкенте девушка покончила с собой на детской площадке

25.09.2021, 10:14 13339
В Шымкенте девушка покончила с собой на детской площадке
Фото: из открытых источников
ШЫМКЕНТ. 25 СЕНТЯБРЯ - По словам очевидцев, тело девушки обнаружили на детской площадке в Аль-Фарабийском районе Шымкента, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Тело нашли жильцы дома №12 по улице Диваева 18 сентября, около 06.00, сообщает otyrar.kz.
 
По инсайдерской информации, девушка 1993 года рождения висела на веревке, привязанной к детской горке.
 
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 105 УК РК (Доведение до самоубийства). По делу назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся следственные действия.
 
21 сентября в ЗКО мужчина пытался зарезать себя кухонным ножом. 19 сентября в Таразе женщина хотела совершить суицид, спрыгнув с крана. 9 сентября в Караганде полицейские спасли мужчину от суицида.
 

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