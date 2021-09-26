В Шымкенте девушка покончила с собой на детской площадке

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ШЫМКЕНТ. 25 СЕНТЯБРЯ - По словам очевидцев, тело девушки обнаружили на детской площадке в Аль-Фарабийском районе Шымкента, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Тело нашли жильцы дома №12 по улице Диваева 18 сентября, около 06.00, сообщает otyrar.kz

По инсайдерской информации, девушка 1993 года рождения висела на веревке, привязанной к детской горке.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 105 УК РК (Доведение до самоубийства). По делу назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся следственные действия.

21 сентября в ЗКО мужчина пытался зарезать себя кухонным ножом. 19 сентября в Таразе женщина хотела совершить суицид, спрыгнув с крана. 9 сентября в Караганде полицейские спасли мужчину от суицида.

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