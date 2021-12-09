В Петропавловске два пешехода попали под колеса автобуса

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 8 ДЕКАБРЯ - Авария произошла вечером 3 декабря на пересечении улиц Пушкина и Букетова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате ДТП водитель маршрутного автобуса совершил наезд на пешеходов, сообщает Polisia.kz.
Два человека пострадали. 18-летний горожанин госпитализирован в областную больницу.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
В рамках досудебного расследования назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
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