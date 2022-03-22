Провалившийся в уличный туалет житель Уральска скончался в больнице

УРАЛЬСК. 21 МАРТА - По предварительным данным, мужчина 1989 года рождения отравился сероводородом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Трагедия произошла утром 20 марта. Мужчина провалился в уличный туалет на территории автосервиса, который расположен по улице Шолохова, информирует издание "Мой горд".
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что 20 марта мужчина 1989 года рождения скончался. Точная причина смерти станет известна позже. По предварительным данным, мужчина отравился сероводородом.
8 февраля семилетний ребенок провалился в септик, играя во дворе строящегося дома. К счастью, он оказался пустым, но ребенок получил серьезные травмы.