Сход лавины в горах близ Алматы: найдено тело второго туриста

Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - В горах близ Алматы спасатели нашли тело второго туриста, которого искали после схода лавины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Погибшего нашли с помощью собаки по кличке Чарли. Спасатели ожидают следственную группу, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.
В поисково-спасательной операции были задействованы: спасатели КСП "Туюксу" и РОСО МЧС РК, а также сотрудники ДЧС Алматы и "Казселезащита".
От службы спасения Алматы были задействованы: 25 спасателей, в том числе 2 кинолога, 1 поисково-спасательная собака, 5 единиц спецтехники и 1 вертолет Ми-8.
Напомним, 13 апреля в 13.28 поступило сообщение о том, что в районе пика Молодежный сошла лавина. Предположительно, под лавиной остались 2 человека.
Алматинские спасатели нашли живым одного из пропавших в результате схода лавины туристов. Его на вертолете Ми-8 службы спасения Алматы доставили в район ВСК "Медеу", где он был передан медикам "Центра Медицины Катастроф" для доставки в стационар.