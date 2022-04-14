Сход лавины в горах близ Алматы: найдено тело второго туриста

Фото: ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - В горах близ Алматы спасатели нашли тело второго туриста, которого искали после схода лавины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Погибшего нашли с помощью собаки по кличке Чарли. Спасатели ожидают следственную группу, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.





В поисково-спасательной операции были задействованы: спасатели КСП "Туюксу" и РОСО МЧС РК, а также сотрудники ДЧС Алматы и "Казселезащита".

От службы спасения Алматы были задействованы: 25 спасателей, в том числе 2 кинолога, 1 поисково-спасательная собака, 5 единиц спецтехники и 1 вертолет Ми-8.





Напомним , 13 апреля в 13.28 поступило сообщение о том, что в районе пика Молодежный сошла лавина. Предположительно, под лавиной остались 2 человека.