В Уральске в результате ДТП погибли восемь человек

АКТОБЕ. 18 ИЮНЯ - 17 июля в 19.02 на телефон 101 отдела по ЧС Алгинского района Актюбинской области поступил сигнал о пожаре на автогазозаправочной станции ТОО "Лимангаз", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пожар ликвидирован силами службы пожаротушения Алгинского района. Жертв и пострадавших нет. На территории объекта находились два работника, сообщает
пресс-служба комитета промышленной безопасности МЧС РК.
По предварительной информации, АЗГС с 12.00 не работала. Очевидцы утверждают, что загоревшийся сосуд был пустым.
Для выяснения причины пожара ОЧС Алгинского района назначена пожарно-техническая экспертиза. Департаментом Комитета промышленной безопасности МЧС по Актюбинской области создается комиссия для расследования данного происшествия, на место происшествия направлен государственный инспектор промышленной безопасности.
Подробная информация будет представлена после проведения расследования и выяснения всех обстоятельств пожара.
Напомним
, в результате взрыва уничтожены 1 легковая автомашина марки "Тойота Камри", 1 погрузочная автотехника, 2 топливораздаточные колонки и разрушено административное здание заправки площадью 22 квадратных метра с последующим горением.