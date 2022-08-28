В Аксу дети отравились хлором, купаясь в бассейне

АКСУ. 26 АВГУСТА - Инцидент произошел вечером 24 августа. Как сообщили в управлении здравоохранения, в аксускую больницу поступили девять человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Среди пострадавших пятеро детей, у всех диагностировано отравление легкой степени, сообщает " Павлодар-онлайн"

Пострадавшие отравились хлорсодержащими веществами во время купания в бассейне сауны "Керемет". После медосмотра госпитализированы трое детей: мальчики 2012, 2014 и 2008 годов рождения. 14-летний мальчик - гражданин Германии. У детей диагностировано отравление легкой степени, их состояние было стабильным. На данный момент состояние пострадавших детей стабильное, их выписали 26 августа.

В детскую областную больницу направили девочку 2013 года рождения с диагнозом "ожог роговицы". Ей оказали медицинскую помощь. После осмотра ребенка отправили домой на амбулаторное лечение.

Четверых взрослых после обращения к врачам осмотрел терапевт. Их отправили на амбулаторное наблюдение и лечение.