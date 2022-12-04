Пожилые супруги и их трехлетний внук насмерть замерзли в Абайской области

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано 484 человека

Экибастуз. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел очередное заседание оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Экибастузе, - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел очередное заседание оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Экибастузе, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





В ходе заседания было отмечено, что в работе по восстановлению подачи тепла задействовано 7 крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома.





По состоянию на 08.00 4 декабря остаются неподпитанными тепловые узлы 11 домов. Ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартиры. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы. Также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения.





Напомним, в Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. Подключение оставшихся 11 домов планируется до конца дня.





Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано 484 человека.





Ранее исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук и аким Экибастуза Аян Бейсекин пообещали, что подача тепла в большинство домов будет восстановлена 4 декабря.





Для контроля работ в городе находится первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр. Он будет оставаться в городе до полной ликвидации последствий ЧС. Ход восстановительных работ находится на контроле правительства и местных исполнительных органов.