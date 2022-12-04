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Пожилые супруги и их трехлетний внук насмерть замерзли в Абайской области

03.12.2022, 09:53 33331
Позавчера прошли похороны семьи
Семей. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Пожилые супруги и их трехлетний внук насмерть замерзли в селе Теристанбалы Абайской области.

Как сообщает портал @abainewskz, молодая семья оставила ребенка у родителей, а они вместе с ним пошли в гости. Через некоторое время пожилые супруги отправились домой. В это время на улице был сильный мороз.

К несчастью, сначала женщина упала и замерзла насмерть, а после ее муж. По словам местных жителей, 3-летний ребенок истошно кричал, замерзая на улице, но его тоже не удалось спасти", - сообщает паблик.


В районном отделе полиции Жарминского район данный факт подтвердили. Позавчера прошли похороны семьи.

Там добавили, что с наступлением холодов участились случаи обморожения людей. Так, по данным станции скорой медицинской помощи по области Абай, в регионе обморожения получили девять человек, из них шестеро - в Семее. Также из-за одежды не по погоде обморожения получили годовалый малыш и пятилетний ребенок.
 

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Ликвидацией последствий аварии в Экибастузе занимаются 7 крупных предприятий

04.12.2022, 10:45 5626
Ликвидацией последствий аварии в Экибастузе занимаются 7 крупных предприятий
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано 484 человека
Экибастуз. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел очередное заседание оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Экибастузе, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

В ходе заседания было отмечено, что в работе по восстановлению подачи тепла задействовано 7 крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома.

По состоянию на 08.00 4 декабря остаются неподпитанными тепловые узлы 11 домов. Ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартиры. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы. Также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения.

Напомним, в Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. Подключение оставшихся 11 домов планируется до конца дня.

Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано 484 человека.

Ранее исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук и аким Экибастуза Аян Бейсекин пообещали, что подача тепла в большинство домов будет восстановлена 4 декабря.

Для контроля работ в городе находится первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр. Он будет оставаться в городе до полной ликвидации последствий ЧС. Ход восстановительных работ находится на контроле правительства и местных исполнительных органов.
 

Еще 9 домов подключили к теплу в Экибастузе

03.12.2022, 19:47 20871
Еще 9 домов подключили к теплу в Экибастузе
Фото: telegram/UKIMET
Оставшиеся 19 домов будут подключены в ближайшее время
Экибастуз. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 19.00 в Экибастузе к числу подключенных к теплу жилых домов добавились еще 9, сообщает пресс-служба правительства.

Ожидается, что оставшиеся 19 домов будут подключены в ближайшее время. Работа ведется круглосуточно.

Исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук и аким Экибастуза Аян Бейсекин пообещали, что подача тепла в большинство домов будет восстановлена 4 декабря.


Ранее сообщалось, что из 76 домов в Экибастузе осталось подключить к отоплению 28. Для контроля работ в городе находится первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр. Он будет оставаться в городе до полной ликвидации последствий ЧС. Ход восстановительных работ находится на контроле правительства и местных исполнительных органов.
 

Землетрясение произошло в 570 километрах от Алматы

03.12.2022, 19:29 21536
Сведений об ощутимости нет
Алматы. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 3 декабря в 17.34 зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 578 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.2. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

В Экибастузе без отопления остаются 28 домов

03.12.2022, 18:50 26336
В Экибастузе без отопления остаются 28 домов
Фото: Минэнерго РК
Ход восстановительных работ находится на контроле правительства и местных исполнительных органов
Экибастуз. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из 76 домов в Экибастузе осталось подключить к отоплению 28. Для контроля работ в городе находится первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Для координации действий и принятия оперативных решений первый вице-премьер на регулярной основе проводит заседания специального штаба. В настоящее время привлечена дополнительная техника, всего задействовано более 50 единиц. На местах работают 36 бригад (261 человек). По состоянию на 12.00 3 декабря из 76 домов без отопления по 48 работа завершена, еще по 28 необходимые мероприятия продолжаются", - сообщили в Минэнерго.


В пресс-службе ТОО "Экибастузтеплоэнерго" также рассказали, что мобильные бригады меняют в домах лопнувшие батареи.

На данный час обеспечена поставка 5200 батарей различных видов", - сообщили в пресс-службе правительства.


Там подчеркнули, что для восстановления внутренней системы теплоснабжения в квартирах жители могут обратиться в call-центр по номеру 74-00-41. Заявку также можно оставить через WhatsApp-номера: 8 707 627 93 32 и 8 775 710 02 91.


Для горожан в городе функционируют 14 пунктов обогрева.

Ход восстановительных работ находится на контроле правительства и местных исполнительных органов. Роман Скляр будет оставаться в городе до полной ликвидации последствий ЧС", - подчеркнули в министерстве.


Вчера врио акима города Олег Крук сообщил, что закончить подведение тепловых узлов в дома планируют 3 декабря, в крайнем случае 4 декабря.

Напомним, последствия крупной аварии устраняют уже несколько суток. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту аварии. Из-за ЧП госорганам было поручено в течение трех дней определить наиболее уязвимые ТЭЦ и тепловые сети в Казахстане.

Владельцы ТЭЦ возместят жителям Экибастуза все расходы, возникшие из-за аварии.

На сайте акимата Экибастуза опубликованы обновленные номера call-центра и график подвоза воды к жилым домам многоэтажного и частного сектора.
 

На территории нефтехимического технопарка близ Атырау образовалось озеро

03.12.2022, 13:27 29381
На территории нефтехимического технопарка близ Атырау образовалось озеро
Фото: azh.kz
Факт незаконного слива воды расследует департамент экологии Атырауской области
Атырау. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Озеро размером около 6 гектаров образовалось в районе национального индустриального нефтехимического технопарка близ Атырау.

Видео с разлившейся в степи водой опубликовало областное издание "Ақ Жайық".


По данным издания, скотоводы, пасущие лошадей и коров в этом районе, говорят, что от воды исходит запах химикатов и животные ее не пьют.

Сегодня нас пригласили в областной акимат. Мы будем просить решить для нас вопрос с водой и электричеством, а теперь еще будем говорить там об этом "химическом" озере, ведь здесь пасется скот", - рассказал скотовод Жайшылык Ергалиев.


В телеграм-канале Petrocouncil.kz сообщается, что озеро образовалось в результате некачественно выполненных работ на проекте "Водоподготовка", реализуемом АО "Базис Констракшн". Заказчиком является ТОО "Karabatan Utilities Solution".

В пресс-службе департамента экологии Атырауской области подтвердили факт слива воды на данном участке.

Специалисты департамента выехали на место для осмотра. Взяты пробы воды, проводится анализ. Департамент выясняет, кому принадлежит территория разлива, ведется сбор документов. Результаты будут готовы в понедельник", - сообщили в ведомстве.


Также выяснилось, что разрешения на слив воды на этом участке нет. Жайык-Каспийская бассейновая инспекция готовит письмо по данному факту нарушения.
 

Двое малолетних детей погибли при пожаре в Жамбылской области

03.12.2022, 12:55 30146
Двое малолетних детей погибли при пожаре в Жамбылской области
На момент пожара дети находились дома одни, без присмотра взрослых
Тараз. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Двое малолетних детей погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Шу Жамбылской области.

2 декабря в 23.55 в городе Шу произошло загорание домашних вещей и мебели на площади 30 кв. м. На месте пожара обнаружены тела 2 детей - 2017 и 2020 года рождения. Пожар локализован в 00.10 и ликвидирован в 00.35 силами службы пожаротушения в ДЧС Жамбылской области", - сообщил официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов.


По его информации, на момент пожара дети находились дома одни, без присмотра взрослых. Мать погибших детей оставила их дома и ушла, закрыв снаружи дверь.

Необходимо отметить, что профилактическая работа в данном доме проводилась 22 октября 2022 года. Пожарные в ходе рейдовых мероприятий посетили данный дом и разъяснили правила пожарной безопасности. К сожалению, на наши требования и рекомендации не обратили внимания", - подчеркнул Иманкулов.


По факту пожара ОП Шуского района возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 292 "Нарушение требований пожарной безопасности" УК РК.
 

Материальный ущерб от аварии на водоводе в Петропавловске будет возмещать подрядчик

03.12.2022, 12:26 30856
Материальный ущерб от аварии на водоводе в Петропавловске будет возмещать подрядчик
Фото: pkzsk.info
В настоящее время ремонтные работы на аварийном участке закончены
Петропавловск. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Подрядная организация, на балансе которой находится лопнувший в Петропавловске водовод, возместит все расходы на ремонт и материальный ущерб пострадавшим жителям.

По информации пресс-секретаря городского отдела ЖКХ Асем Айтуловой, водовод не был передан на баланс ТОО "Кызылжар су" и находился на гарантии. Поэтому возмещать ущерб от произошедшего будет подрядная организация.

В акимате сообщили, что реконструкция водовода началась в 2019 году в связи с большим износом трубы. Подрядной организацией ТОО "РесСтройСервисПВ" было отремонтировано 300 метров трубы на сумму 87 млн тенге. Проблемы возникли только с благоустройством, в связи с чем акимат неоднократно направлял подрядчику уведомления о нарушенных сроках, сообщает "Петропавловск news".

В целом условия договора по реконструкции водовода были полностью выполнены. Объект эксплуатируется с 2021 года. Есть два года гарантии. Она еще не истекла. Сейчас с ночи, как вы все знаете, работают аварийные бригады ТОО "Кызылжар су". До сих пор ведутся работы по предотвращению аварии, после чего "Кызылжар су" выставит счет данной компании на возмещение ущерба", - рассказала Айтулова.


Причина аварии, по ее словам, до сих пор неизвестна.

Если выяснится, что работы были проведены некачественно, то данный подрядчик будет возмещать полностью материальный ущерб всем жителям, а со стороны акимата в адрес данной подрядной организации будут проведены претензионные работы. При необходимости будет подан иск в суд", - отметила Айтулова.


Сумма ущерба пока не установлена. Со вчерашнего дня проводится подворовой обход, выясняется, есть ли пострадавшие от потопа. Сообщается, что в случае подтопления они могут обращаться в I-komek службу по номеру 109.

Дома затоплены не были, затопили только придомовые территории во дворах. После завершения всех процедур будут составлены списки и подсчитан ущерб. Пока поступило два обращения", - сказала Асем Айтулова.


Между тем стало известно, что в настоящее время ремонтные работы на аварийном участке закончены.

Все 9 домов обеспечены водоснабжением", - сообщил на своей странице в Instagram аким города Руслан Анбаев.



Напомним, авария на водоводе произошла 1 декабря. Почти сутки без воды оставались 15 многоэтажек, хлебобулочный комбинат и несколько соцобъектов. Аварию устраняли три дня.
 

Авария в Экибастузе: сколько домов остаются без тепла и воды

02.12.2022, 20:23 39066
Авария в Экибастузе: сколько домов остаются без тепла и воды
Фото: primeminister.kz
Закончить подведение тепловых узлов в дома планируют 3 декабря, в крайнем случае 4 декабря
Экибастуз. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в РСК врио акима Павлодарской области Олег Крук рассказал, почему не во всех подключенных к отоплению домах в Экибастузе есть тепло.

После аварии на ТЭЦ в городе неподключенными к теплу оставались 49 жилых домов. На 18.00 2 декабря часть домов удалось подключить. Неподключенными остались 30 домов: 11 домов отключены от ЦТП-52, еще 19 домов в нескольких микрорайонах также остаются без тепла.

Многие говорят: "Нет, гораздо больше". На самом деле есть много нюансов, к примеру, на дом подали тепло, но мы сталкиваемся с ситуациями, когда жители не могут приехать, они покинули свой дом или в командировке находятся. Чтобы не останавливать весь дом, глушится стояк - в итоге происходит то, что в некоторых комнатах нет отопления. Это мы признаем", - сказал Олег Крук.


По его словам, закончить подведение тепловых узлов в дома планируют 3 декабря, в крайнем случае 4 декабря.

Врио акима также сообщил, что в городе без холодной воды в данное время 40 домов.

На вчерашний день их было 56. То есть имеется динамика. Работу будем продолжать, есть дежурные бригады горводоканала, которые занимаются устранением проблем", - сказал Олег Крук.


По информации МЧС РК, 2 декабря в Экибастуз дополнительно направлена группировка МЧС, в состав которой вошли спасатели ДЧС Астаны, Акмолинской, Жамбылской и Карагандинской областей и личный состав воинской часть 52859. Направленная группировка укомплектована средствами обогрева (тепловые пушки), автономными источниками электрического питания, осветительными приборами и средствами связи.

Напомним, последствия крупной аварии устраняют уже несколько суток. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту аварии.

Также в Экибастузе начали заполнять тепломагистрали. В компании "Экибастузтеплоэнерго" жителей предупредили, что сливать сетевую воду из системы теплоснабжения запрещено.
 

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