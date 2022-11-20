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Автобус с детьми сломался на трассе Астана - Павлодар

19.11.2022, 11:21 23371
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 18 ноября, 20.15 в ходе патрулирования республиканской трассы Астана - Павлодар сотрудники "КазАвтоЖола" обнаружили сломанный автобус на краю дороги, сообщает Telegram-канал Национального оператора автомобильных дорог республиканского значения.
 
Выяснилось, что водитель вез 20 детей, которые возвращались со спортивного турнира из Астаны в Усть-Каменогорск.
 
Дорожники отвезли водителя на ближайшее СТО, где удалось починить вышедшую из строя запчасть. В это время дети были под присмотром дорожников. В автобусе продолжала работать автономная система отопления.
 
В исправном состоянии автобус с детьми продолжил путь.
 

новости по теме

Землетрясение силой 2-3 балла ощутили жители Талдыкоргана

20.11.2022, 09:54 4876
Землетрясение силой 2-3 балла ощутили жители Талдыкоргана
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК 20 ноября 2022 в 09.21 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 266 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения 12.1. Магнитуда MPV 5.6. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): землетрясение силой 2-3 балла ощутили жители Талдыкоргана.
 

На автодороге Самара - Шымкент в ДТП погибла женщина

19.11.2022, 16:48 17906
На автодороге Самара - Шымкент в ДТП погибла женщина
Фото: МВД РК
Актобе. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 19 ноября 58-летний водитель Kia Rio на скользком участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
В результате ДТП пассажир, 64-летняя женщина, погибла на месте, а водитель с супругой госпитализированы.
 
Департамент полиции Актюбинской области предупреждает о резком ухудшении погодных условий. В связи с гололедом на дорогах рекомендуется не выезжать в дальние поездки за пределы населенных пунктов.
 

Взрыв в школьной котельной в Аршалы: скончался один из пострадавших

19.11.2022, 11:57 22436
Взрыв в школьной котельной в Аршалы: скончался один из пострадавших
Фото: МЧС РК
Кокшетау. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 19 ноября, стало известно, что умер работник взорвавшейся котельной в Акмолинской области.
 
Напомним, отопительный котел взорвался возле школы в Акмолинской области. В результате ЧП госпитализированы в центральную районную больницу с различными травмами завхоз школы, электрик и кочегар. Один из них оказался под завалами, и его удалось освободить только с помощью автокрана. Школьники временно переведены на дистанционное обучение.
 
По данному факту сотрудниками Аршалынского районного отдела полиции начато досудебное расследование по статье 292, часть 1, УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности". Выясняются обстоятельства случившегося.
 

Пожар в Астане: глава МЧС вручил орден "Айбын" ІІІ степени Аяну Кемпирову

18.11.2022, 21:13 36481
Пожар в Астане: глава МЧС вручил орден "Айбын" ІІІ степени Аяну Кемпирову
Фото: МЧС РК
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по ЧС Юрий Ильин посетил в больнице столичных пожарных Аскара Забикулина и Аяна Кемпирова, которые пострадали в ходе спасения людей, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Юрий Ильин узнал, как проходит лечение огнеборцев, встретился с родными и близкими сотрудников и пожелал им терпения, стойкости и скорейшего выздоровления. Министр также поинтересовался у главного врача больницы, достаточно ли лекарств для лечения, и получил заверения о наличии всех необходимых медикаментов.
 
В настоящее время Аскар Забикулин находится в отделении реанимации многопрофильной городской больницы № 1, площадь ожогов 80%, состояние оценивается как крайне тяжелое.
 
Еще один пострадавший - командир отделения пожарной части № 10 Аян Кемпиров находится в отделении комбустиологии, площадь ожогов 7-10%.
 
В ходе посещения больницы министр вручил командиру отделения пожарной части № 10 Аяну Кемпирову государственную награду "Айбын" ІІІ степени, присвоенную ему указом президента РК.
 

Мне поручено высокое доверие от имени главы государства тебя поблагодарить за мужество, проявленное при исполнении служебного долга. Пожелать тебе скорейшего выздоровления. Чтобы ты со своими ранами справился так же, как чрезвычайными ситуациями справляетесь. Также хочу поблагодарить врачей, присутствующих здесь, за оперативность и своевременность. По их словам, имеются улучшение и динамика в состоянии", - сказал Юрий Ильин.

 
Вручая государственную награду, Юрий Ильин поблагодарил мать Аяна Кемпирова за воспитание сына.
 
Также глава МЧС Юрий Ильин и аким Астаны Алтай Кульгинов посетили семью Аскара Забикулина, вручили сертификат на трехкомнатную квартиру. Квартира предоставлена за счет спонсорских средств.
 
Кроме того, семье пожарного Аяна Кемпирова будет оказана помощь в погашении ипотеки. Принято решение помочь обеим семьям в погашения кредитов.
 
Напомним, 16 ноября в Астане пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в многоэтажном жилом доме на проспекте Момышулы.
 
17 ноября глава государства подписал указ о награждении столичных пожарных, проявивших мужество и спасших жизни нескольких человек в ходе пожара в многоэтажном доме в Астане, государственными наградами РК.
 

Взрыв в школьной котельной в Аршалы: возбуждено уголовное дело

18.11.2022, 19:35 38706
Кокшетау. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 18 ноября в поселке Аршалы в отдельно стоящем здании котельной при школе № 3 имени Ташенова произошел разрыв отопительного котла, сообщает пресс-служба ДП Акмолинской области.
 
По данному факту сотрудниками Аршалынского районного отдела полиции начато досудебное расследование по статье 292, часть 1, УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности". Выясняются обстоятельства случившегося.
 
Напомним, отопительный котел взорвался возле школы в Акмолинской области. В результате ЧП госпитализированы в центральную районную больницу с различными травмами завхоз школы, электрик и кочегар. Один из них оказался под завалами и его удалось освободить только с помощью автокрана. Школьники временно переведены на дистанционное обучение.
 

В Семее загорелся автобус

18.11.2022, 18:52 39346
В Семее загорелся автобус
Фото: Polisia.kz
Семей. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 18 ноября в 14.40 на канал "102" в центр оперативного управления департамента полиции Абайской области очевидцы сообщили о возгорании автобуса на проспекте Ауэзова в Семее, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
В ходе выяснения обстоятельств установлено, что автобус закреплен за одной из организаций города и к общественным перевозкам отношения не имеет.
 
При движении водитель и пассажиры увидели задымление из моторного отсека. Водитель действовал согласно инструкции: обеспечил эвакуацию троих пассажиров и вызвал бригаду пожарных. До их прибытия пытался потушить огонь самостоятельно. Причину возгорания установит экспертиза.
 
Полицейские оцепили место происшествия до приезда спасателей.
 

Три человека погибли при столкновении с фурой в Карагандинской области

18.11.2022, 15:57 43326
Фото: Polisia.kz
Караганда. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Три пассажира легкового автомобиля погибли при столкновении с фурой на трассе Алматы - Екатеринбург.
 

8 ноября на трассе Алматы - Екатеринбург 21-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ-21015, двигаясь в сторону города Балхаша, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с фурой МАN под управлением 45-летнего водителя. От удара легковой автомобиль опрокинулся в кювет", - сообщает Polisia.kz.

 
В результате ДТП водитель ВАЗ-21015 и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте.
 
По данному факту начато досудебное расследование.
 

Пожар возле торгового центра ликвидирован в Алматы

18.11.2022, 15:35 42131
Фото: ДЧС Алматы
Алматы. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пожарные ликвидировали пожар в бутиках возле здания торгового центра "Бакорда" на улице Рыскулова.

18 ноября в 13.56 силы и средства ДЧС Алматы, оперативно прибывшие на сообщение о загорании в Алатауском районе, по ул. Ырысты, 46/2А, за 5 минут локализовали загорание возникшее в торговых бутиках по продаже строительных материалов на общей площади 80 кв.м. Полностью загорание ликвидировано в 14.25. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС Алматы.

 

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