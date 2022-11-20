Автобус с детьми сломался на трассе Астана - Павлодар

Фото: МЧС РК

Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по ЧС Юрий Ильин посетил в больнице столичных пожарных Аскара Забикулина и Аяна Кемпирова, которые пострадали в ходе спасения людей, сообщает пресс-служба ведомства.

Юрий Ильин узнал, как проходит лечение огнеборцев, встретился с родными и близкими сотрудников и пожелал им терпения, стойкости и скорейшего выздоровления. Министр также поинтересовался у главного врача больницы, достаточно ли лекарств для лечения, и получил заверения о наличии всех необходимых медикаментов.

В настоящее время Аскар Забикулин находится в отделении реанимации многопрофильной городской больницы № 1, площадь ожогов 80%, состояние оценивается как крайне тяжелое.

Еще один пострадавший - командир отделения пожарной части № 10 Аян Кемпиров находится в отделении комбустиологии, площадь ожогов 7-10%.

В ходе посещения больницы министр вручил командиру отделения пожарной части № 10 Аяну Кемпирову государственную награду "Айбын" ІІІ степени, присвоенную ему указом президента РК.

Мне поручено высокое доверие от имени главы государства тебя поблагодарить за мужество, проявленное при исполнении служебного долга. Пожелать тебе скорейшего выздоровления. Чтобы ты со своими ранами справился так же, как чрезвычайными ситуациями справляетесь. Также хочу поблагодарить врачей, присутствующих здесь, за оперативность и своевременность. По их словам, имеются улучшение и динамика в состоянии", - сказал Юрий Ильин.

Вручая государственную награду, Юрий Ильин поблагодарил мать Аяна Кемпирова за воспитание сына.

Также глава МЧС Юрий Ильин и аким Астаны Алтай Кульгинов посетили семью Аскара Забикулина, вручили сертификат на трехкомнатную квартиру. Квартира предоставлена за счет спонсорских средств.

Кроме того, семье пожарного Аяна Кемпирова будет оказана помощь в погашении ипотеки. Принято решение помочь обеим семьям в погашения кредитов.

Напомним, 16 ноября в Астане пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в многоэтажном жилом доме на проспекте Момышулы.