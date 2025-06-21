Автобус въехал в здание закусочной в Алматы

Сквер, где произошел инцидент, торжественно открыли всего месяц назад - ко Дню Победы

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Актобе. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Десятилетний мальчик получил сильный удар током от фонарного столба в недавно открытом сквере Шалкара, сообщает - Десятилетний мальчик получил сильный удар током от фонарного столба в недавно открытом сквере Шалкара, сообщает КТК





Инцидент произошел вчера около 10 часов вечера. С кем был ребенок в момент ЧП, неизвестно. Школьника экстренно госпитализировали сначала в районную больницу, а затем из-за критического состояния санитарной авиацией переправили в областной центр.





По словам врачей, мальчик находится в отделении реанимации. У ребенка есть электроожоги, состояние считается тяжелым.





Сквер, в котором произошел несчастный случай, торжественно открыли всего месяц назад - ко Дню Победы. По официальной информации, на благоустройство территории было выделено порядка 9 миллионов тенге.





Почему конструкция ударила током, сейчас выясняют. В акимате рассказали, что школьник сам спровоцировал несчастный случай.





Он залез на фонарный столб, расположенный вдоль ограждения памятника, и получил удар током. Его доставили в больницу на скорой, где оказали первую помощь", - рассказал заместитель акима Шалкара Каржаубай Калжан.





Причины произошедшего установит следствие. Возбуждено уголовное дело.