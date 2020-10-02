Близ Алматы горит мусорная свалка

Алматы. 1 октября. Kazakhstan Today - Близ Алматы уже почти сутки горит стихийная свалка, передает Kazakhstan Today.

Огонь и дым можно видеть за много километров. Справиться с пожаром службы ЧС пока не могут, сообщает телеканал КТК

Общая площадь свалки составляет порядка 2,5 гектара. В данный момент проводится рекультивация, засыпка грунтом с одновременной проливкой водой. Причина пожара устанавливается. Угрозы распространения огня не имеется", - сообщил заместитель начальника ДЧС Алматинской области Ерлан Ахашов.

На месте ЧП не прекращают работать спасатели. Местные жители говорят, что пожары здесь вспыхивают регулярно. От едкого дыма страдают сразу несколько населенных пунктов.

К слову, раньше здесь была ферма, но позже территорию завалили отходами. Предварительной причиной пожара спасатели называют неосторожное обращение с огнем. Виновные пока не установлены.

Вот уже каждый год горит. Мы не можем даже закрыть и потушить не можем. Уже дети задыхаются. Это уже ужас", - рассказывает местная жительница Рабига Балхиева.

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