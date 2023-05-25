Более 400 человек тушат лесной пожар в Абайской области  

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Семей. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На территории государственного природного резервата "Семей орманы" продолжается тушение лесного пожара ориентировочной площадью около 1,5 тысячи гектаров.





В настоящее время возгорание тушат на двух участках. На помощь пожарным пришли полицейские Абайской области, сообщает Polisia.kz





МВД РК





Установлено, что лесной пожар разделился на два очага - вдоль границы с Российской Федерацией в восточном направлении и в сторону от границы вглубь в направлении села Ивановка Бородулихинского района. В настоящее время в тушении пожара задействован весь личный состав ДЧС и приданных сил города Семея и других районов, сотрудников государственного лесного природного резервата "Семей орманы". По тревоге поднят личный состав отдела полиции Бородулихинского района. С первой минуты полицейские оказывают содействие спасателям при тушении пожара. Также в целях оповещения и окарауливания территории сотрудниками полиции совместно с представителями акимата осуществляется подворный обход трех населенных пунктов (село Ивановка, Подхоз Березовка, санаторий "Березовка"), расположенных вблизи зон возгорания", - говорится в информации.





МВД РК





В тушении огня задействованы 90 единиц техники и свыше 400 человек: более 50 единиц техники и более 150 специалистов государственного природного резервата "Семей орманы", один вертолет и более 100 сотрудников МЧС, один пожарный поезд и 10 человек КТЖ, местный исполнительный орган предоставил четыре единицы техники и четырех специалистов, привлечены один вертолет и шесть человек экипажа "Казавиалесоохраны", более 45 сотрудников отдела полиции Бородулихинского района и 12 служебных автомашин.





МЧС РК





С воздуха огонь тушат два вертолета, они произвели уже несколько десятков сбросов воды общим объемом более 150 тысяч тонн.





Тушение огня осложняется сильным ветром. По данным Казгидромет, 24-26 мая в Бородулихинском районе ожидается северо-восточный ветер порывами до 15-20 метров в секунду.





В районном центре села Бородулиха развернуты три эвакуационных пункта (ДЮСШ, Дом культуры и Бородулихинский колледж), а также для доставки граждан, пострадавших от пожара, предоставлены четыре автобуса ПАЗ. В оперативный штаб прибыл аким области Абай", - сообщает сайт.





В кризисных центрах работают оперативные штабы МЧС и ДЧС области Абай. Открыта горячая линия.





Напомним, в днем 22 мая произошло загорание сухой травы в Бородулихинском районе области Абай, в 7 км от станции Ауыл. Пожар перешел из Алтайского края РФ с последующим переходом на территории ГЛПР "Семей орманы".





Более 270 жителей поселка Березовка самостоятельно эвакуировались в дома родственников из санатория "Березовка" и подхоза "Березовка". На месте дежурят 15 человек из личного состава отдела полиции Бородулихинского района с целью не допустить мародерство.



