Четыре человека погибли при пожаре в Алматинской области

Фото: МЧС РК

Талдыкорган. 13 декабря. Kazakhstan Today - В Алматинской области при пожаре погибли четыре человека, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан уточнили, что сообщение о пожаре поступило в региональный ДЧС в 05.40 13 декабря: в селе Шонжы Уйгурского района горел частный жилой дом.

По прибытии на место вызова сотрудники противопожарной службы ДЧС установили, что огнем полностью было охвачено временное жилое строение на территории частного жилого дома.

В ходе тушения пожара на месте обнаружены тела четырех человек. Пожар локализован в 06.09 и ликвидирован в 06.45 на площади 40 квадратных метров. Причина пожара устанавливается", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

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