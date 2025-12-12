Четыре человека погибли в результате ДТП на трассе Алматы - Өскемен
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей на трассе Алматы - Өскемен, сообщает пресс-служба департамента полиции Жетысуской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля KIA, двигаясь по трассе в условиях резкого ухудшения погодных условий - снежной метели, гололеда и ограниченной видимости, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате ДТП на месте погибли четверо человек. Еще четыре пассажира с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в ДП.
Напомним, за последние месяцы в регионах Казахстана произошел ряд страшных ДТП с многочисленными жертвами.
Сразу 12 человек погибли 23 октября в страшной аварии на трассе Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автомобиль "ГАЗель". По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.
В конце ноября в результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли шесть человек.
11 сентября в Мангистауской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 10 человек.
14 сентября еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетысу из-за выезда на встречную полосу. В Карагандинской области в ДТП погибли пять человек также из-за выезда на встречную полосу движения.
Пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда.
Восемь человек погибли в ДТП на трассе в Западно-Казахстанской области.
В начале декабря семь человек погибли в ДТП на трассе Алматы - Бишкек.