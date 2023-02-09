Число жертв землетрясения в Сирии и Турции превысило 8 тысяч человек
Фото: twitter/@dw_turkce
Анкара. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Число жертв землетрясения в Турции превысило 6 тысяч человек, в Сирии, по последним данным, погибли 1932 человека.
Число жертв землетрясения в Турции достигло 6234 человек", - сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
Погибли 6234 человека и 37 011 граждан ранены на данный момент", - говорится в сообщении ведомства.
При этом в репортаже 1tv.ru из Сирии очевидцы сообщают, что сейчас под завалами больше людей, чем находится на поверхности.
По словам старшего сотрудника ВОЗ по ЧС в Европе Кэтрин Смоллвуд, число погибших может возрасти до более чем 20 тысяч.
Ранее вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что количество погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек.
Между тем, по данным сайта Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), сегодня в Турции произошло новое землетрясение магнитудой 4,6, сообщает lenta.ru.
По данным специалистов-сейсмологов, оно было зафиксировано в 05.52 в 58 километрах к северо-западу от эпицентра предыдущего сейсмологического события, которое привело к сокрушительному землетрясению в районе города Кахраманмараш.
В понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
По поручению президента Токаева, Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Сегодня также стало известно, что республика отправит в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составит 100 человек.
По предварительным данным, в списках погибших и пострадавших граждан Казахстана нет. Однако вчера стало известно об одном пропавшем казахстанце.
Пропал Мирус Курмашев, наш друг, международный агент технопарка Astana Hub. Как сообщил его брат Алмат Курмашев, на момент землетрясении он находился в Турции в городе Хатае. После землетрясения связь с ним прервалась. Связаться с ним родным и близким не удалось до сих пор", - написал на своей странице в Instagram генеральный директор технопарка Магжан Мадиев.
Вчера сообщалось, что, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, за последние 48 часов на планете зарегистрировано 241 землетрясение.