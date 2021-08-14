ЧП в России: в Воронеже взорвался пассажирский автобус

ВОРОНЕЖ. 13 АВГУСТА - Одна женщина погибла, ещё несколько человек получили серьёзные ранения в результате взрыва в автобусе, который произошёл вчера вечером в российском Воронеже, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Вечером 12 августа в центре Воронежа произошёл взрыв в автобусе. В салоне на тот момент находились 35 человек. В результате инцидента одна женщина скончалась, ещё 17 человек пострадали. Вице-губернатор города Виталий Шабалатов сообщил, что в качестве одной из версий рассматривается взрыв газового баллона. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщает RT .

ЧП произошло, когда пассажиры заходили в автобус с остановки. Предположительно, взрыв случился в задней части автобуса.





Вице-губернатор области Виталий Шабалатов сообщил, что в качестве одной из версий происшествия рассматривается взрыв газового баллона.

Вместе с тем замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров заявил, что автобус не имел газового оборудования.

Это был маршрутный автобус 10А, он не имел газового оборудования, это дизельный автобус", - заявил он.

В то же время криминалисты, обследовавшие место происшествия, говорят, что поражающие элементы на месте взрыва не найдены.

В департаменте здравоохранения региона ранее рассказали, что 13 человек были доставлены в БСМП №1. Состояние трёх человек, по данным ведомства, оценивалось как тяжёлое. Самой младшей из пострадавших - 18 лет.

После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Воронеж направили криминалистов и следователей центрального аппарата для полного выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По результатам первоначального осмотра следственными органами СУ СК по Воронежской области возбуждено дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан", - сообщила официальный представитель СК Ольга Бовт.

Ведомство назначило комплекс необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего. Помимо этого, областная прокуратура организовала проверку по факту взрыва.

В связи с ЧП губернатор Воронежской области Александр Гусев дал поручение проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа. Он добавил, что проверки пассажирского транспорта организуют с 13 августа на всех конечных остановках города.

Водители также будут информировать пассажиров о необходимости обращать внимание на любые посторонние предметы. На всех автобазах будет организован тщательный осмотр транспортных средств", - отметил губернатор.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин также выразил поддержку пострадавшим и их семьям.

Убеждён, что все ответственные службы выявят причины и мы все вместе предпримем все усилия, чтобы подобное не повторилось. Достигли договорённости с транспортным предприятием, обслуживающим маршрут, что, вне зависимости от причин, оно окажет материальную помощь семьям пострадавших", - сообщил он.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства