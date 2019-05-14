Девять человек погибли при лобовом столкновении двух авто на трассе Алматы - Бишкек

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Талдыкорган. 13 мая. Kazakhstan Today - Девять человек погибли при лобовом столкновении двух легковых машин на трассе Алматы - Бишкек, передает Kazakhstan Today.

Авария произошла утром 12 мая на 109-м километре трассы Алматы - Бишкек с участием автомашин "Лада" и "Тойота-Камри". В дорожной аварии погибли девять человек, из них три женщины.

Личность погибших установлена. Погибшие являются жителями Алматы, Шымкента, Туркестанской и Алматинской областей. По предварительной версии, водитель "Лады", не справившись с управлением автомашины, выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с иномаркой. Сейчас по факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное частью 4 статьи 345 УК РК", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

В ведомстве добавили, что расследование аварии находится на особом контроле и взято в производство областным департаментом полиции.

К сожалению, подобные аварии на междугородних трассах случаются нередко. 20 апреля, около 5 часов утра, в Кордайском районе Жамбылской области, на 181-м километре автодороги Алматы - Ташкент, иномарка столкнулась с грузовым автомобилем . Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения, совершил опрокидывание. В результате ДТП на месте погибли 8 человек. 32 человека были доставлены в медучреждения, где от полученных травм скончались еще 3 человека. Среди погибших и пострадавших есть граждане Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Водитель автобуса был арестован

В конце февраля 2019 года на трассе Атырау - Уральск столкнулись грузовик и автобус . В результате аварии три пассажира погибли, около 20 получили ранения.

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