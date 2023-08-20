Девять человек погибли в ДТП на автодороге Балхаш - Приозерск  

Фото: МЧС РК

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Алматы. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На территории газозаправочной станции в селе Саймасай Енбекшиказахского района на улице Рысбекова произошло массовое возгорание 40 газовых баллонов, - На территории газозаправочной станции в селе Саймасай Енбекшиказахского района на улице Рысбекова произошло массовое возгорание 40 газовых баллонов, сообщает пресс-служба Министерства по ЧС Республики Казахстан.





19 августа в 17.50 на территории газозаправочной станции села Саймасай ИП "Утебаева" произошло загорание газового баллона внутри склада с переходом на склад контейнерного типа для хранения и продажи. В результате массового загорание баллонов (около 40 штук) и создания высокой температуры огонь перешел на рядом находящийся со складом газозаправочный автомобиль марки ЗИЛ емкостью 3 кубических метра, полностью заправленный газом", - говорится в сообщении.









На складе хранилось около 260-300 штук газовых баллонов разной емкости. Также вблизи склада размещена подземная емкость объемом 4 кубических метра, тоже заполненная газом. Была угроза взрыва и распространения огня на жилой массив, который находится в 30 метрах от места происшествия. По прибытии первых подразделений оперативными действиями предотвращена угроза взрыва газозаправочного автомобиля, подземной емкости с газом, а также остальных баллонов на складе.





Пожар был локализован в 18.28 и полностью ликвидирован в 18.45.





В результате пожара 2 сотрудника газозаправочной станции получили разной степени ожоги и были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.



