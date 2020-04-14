Два человека погибли при пожаре частного дома в Алматы

Алматы. 13 апреля. Kazakhstan Today - Два человека погибли при пожаре частного дома в Медеуском районе Алматы, передает Kazakhstan Today.

Мужчина 1998 года рождения и женщина 1989 года рождения скончались от отравления продуктами горения и ожогов, полученных в результате пожара в частном доме. Несмотря на оказанные реанимационные действия бригады скорой помощи, спасти пострадавших не удалось.





12 апреля в 21.08 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Сазановская, дом 68 Медеуского района", - сообщил в пресс-службе ДЧС Алматы.

Пожарные прибыли на место через 5 минут. К этому времени открытым пламенем горела часть каркасно-камышитового дома с северной стороны с переходом на кровлю. Возникла угроза распространения огня на рядом стоящую жилую времянку и автомобиль Nissan Juke.





Из-за сильных клубов дыма, высокой температуры, эвакуационный путь через дверь был отрезан", - уточнили в ведомстве.

Пожар удалось локализовать за 15 минут, за 26 минут - ликвидировать на площади 60 квадратных метров. В ходе тушения пожара были задействованы 21 пожарный, 4 единицы техники.

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