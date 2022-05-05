Двое детей утонули в оросительном канале в Алматинской области

Фото: МЧС РК
АЛМАТЫ. 4 МАЯ - Восьмилетняя девочка и шестилетний мальчик утонули в оросительном канале, расположенном в Карасайском районе Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прибытии на место происшествия выяснилось, что из оросительного канала (ширина - 6 метров, глубина - 1,5 метра) родственниками были извлечены тела девочки 2014 года рождения и мальчика 2015 года рождения", - сообщили в пресс-службе МЧС РК.
В ведомстве сообщили, что канал расположен в 300 метрах от дома. Дети, оставшиеся без присмотра взрослых, упали в него и утонули.
На месте трагедии работает полиция.