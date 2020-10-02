Двое маленьких детей погибли при пожаре в Таразе

Тараз. 1 октября. Kazakhstan Today - Двое детей погибли при пожаре в Таразе. Пожар возник из-за возгорания постельных принадлежностей, передает Kazakhstan Today.
На данный момент известно, что трагедия произошла по халатности родителей, которые оставили детей одних в одном из домов по улице Акмола. Предварительно дети трех лет скончались в результате отравления угарным газом. Подробности уточняются", - сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.
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