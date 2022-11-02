Двух мужчин спасли из огня полицейские в СКО

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Тараз. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Смертельная авария с участием пассажирского поезда произошло на переезде участка Тараз - Шу в Жамбылской области.

1 ноября в 08.55 из линейного отдела полиции на станции Турксиб поступило сообщение, что в селе Карасу Меркенского района на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда с автомобилем Audi. В результате ДТП в автомобиле погибли 6 человек.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 4, УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух и более лиц).

Назначен ряд необходимых экспертиз. На месте происшествия работает дежурная следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются, сообщает Polisia.kz

По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля, который осуществил проезд на запрещающий сигнал", - прокомментировали в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".