Двух мужчин спасли из огня полицейские в СКО

Фото: Polisia.kz
Петропавловск. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Двух людей вынесли из горящего дома участковые инспекторы в Северо-Казахстанской области.
Пожар произошел в селе Байтерек. Дым, идущий из дома, заметила жительница поселка. Первыми на место происшествия прибыли участковые инспекторы Азамат Тамашов и Азамат Баймусинов, совершавшие обход территории, сообщает Polisia.kz.
Войдя в задымленное помещение, они обнаружили на кухне одного из местных жителей и вынесли его наружу. Хозяин дома оставался внутри. Полицейские входили в дом еще дважды. В условиях нулевой видимости они нашли потерявшего сознание мужчину в зале, где уже горел потолок, и вынесли на свежий воздух. Прибывшие вскоре сотрудники службы пожаротушения ликвидировали пожар", - сообщается на сайте.
Пострадавших осмотрели медики, госпитализация им не понадобилась.
Азамат Тамашов, обслуживающий Байтерекский сельский округ, и Азамат Баймусинов, ответственный за правопорядок в Конюховском сельском округе, - опытные сотрудники со стажем службы более 15 лет, пользуются уважением населения. Оба хорошо понимали, чем рискуют, однако достойно выполнили полицейский долг", - рассказал первый заместитель начальника ОП района Эльдар Нургалиев.