Еще одного астанчанина арестовали за разбитую панель лифта

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НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Полицейские задержали мужчину, нанесшего материальный ущерб жителям одного из ЖК столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 25-летний житель города, который, после ссоры с девушкой, разбил панель лифта и почтовый ящик, сообщает Polisia.kz.

Хулиганские действия мужчины попали в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде. По данному факту было возбуждено административное производство по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

Решением суда нарушитель привлечен к административному аресту и помещен в Специальный приемник для административно-арестованных лиц.

Напомним, 19 июня полицейские задержали мужчину, разбившего монитор в лифте жилого комплекса. Решением суда ему назначили штраф в размере 5 МРП. Этот случай прокомментировал глава государства.

На днях в столице пьяный мужчина разбил монитор в лифте и получил за это штраф всего 14 тысяч тенге. Так не пойдет. За такие деяния нужно сажать минимум на 15 суток или вообще приговаривать к году исправительных работ. Нужна "нулевая терпимость" к подобным случаям. Несоразмерно мягкие наказания, а фактически безнаказанность будут порождать дальнейший рост правонарушений и преступлений. Поэтому необходимо ужесточить законодательство в данном вопросе", - заявил президент в ходе совещания по вопросам выборов сельских акимов с участием глав областей и городов республиканского значения, а также руководства администрации президента и правительства.

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