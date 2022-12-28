Подачу отопления прекратили с полудня 26 декабря
Из-за порыва на тепловоде в Атырау 90 домов остались без тепла Дополнено
Атырау. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау из-за аварии на магистральном теплопроводе в Атырау почти 90 многоэтажных домов и одна из школ города остались без отопления.
Подачу отопления прекратили с полудня 26 декабря. К ремонту были привлечены 15 сотрудников и 5 единиц техники, сообщает телеканал "Хабар 24".
Дефект на магистральном трубопроводе, запитано 87 домов, 4 теплопункта плюс школа. Сейчас принимаются меры по их устранению на магистральной сети, находящейся на балансе ЖКХ и не техническом обслуживании тепловых сетей. Работы ведутся, по дренированию и откачке по возможности, чтобы сварщики могли свою работу свободно выполнить. Затем начнем выполнять сварочные работы, думаю, в течение 5-6 часов мы, наверное, запустим, если не раньше. Просто пока вода не дает, а дренирование производится", - прокомментировал заведующий сектором отдела ЖКХ Темирлан Аубакиров.
Дополнено 27.12.2022, 12.42
Заведующий сектором городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Темирлан Аубакиров сообщил, что неисправность системы отопления в микрорайоне Нурсая устранена, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.
26 декабря в 11.30 в микрорайоне Нурсая города Атырау вышла из строя система отопления, без тепла остались 87 многоэтажных жилых домов и средняя школа №40. В 23.50 отопление домов и объектов образования полностью восстановлено", - сказал Аубакиров.
Директор общеобразовательной средней школы №40 Жанаргуль Атчибаева сказала, что сегодня учащиеся продолжили учебу в обычном офлайн-формате.
Напомним, ранее министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что средний возраст казахстанских ТЭЦ составляет 61 год. Для их ремонта потребуется около 182 млрд тенге.
По данным комиссии, которая провела ревизию всех ТЭЦ в Казахстане, в "красной" зоне с высокой степенью износа и риском аварий оказались 19 станций, в "желтой" - 11 ТЭЦ и в "зеленой" - 7 ТЭЦ.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему возвращения энергетических активов в госсобственность. Подавляющее большинство респондентов ответили, что эта мера позволит навести порядок в коммунальных сетях.
Тарифы на комуслуги в связи с модернизацией сетей планируют повысить в Казахстане.