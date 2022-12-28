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27.12.2022, 10:09 27711

Из-за порыва на тепловоде в Атырау 90 домов остались без тепла  Дополнено

Подачу отопления прекратили с полудня 26 декабря


Атырау. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау из-за аварии на магистральном теплопроводе в Атырау почти 90 многоэтажных домов и одна из школ города остались без отопления.

Подачу отопления прекратили с полудня 26 декабря. К ремонту были привлечены 15 сотрудников и 5 единиц техники, сообщает телеканал "Хабар 24".

Дефект на магистральном трубопроводе, запитано 87 домов, 4 теплопункта плюс школа. Сейчас принимаются меры по их устранению на магистральной сети, находящейся на балансе ЖКХ и не техническом обслуживании тепловых сетей. Работы ведутся, по дренированию и откачке по возможности, чтобы сварщики могли свою работу свободно выполнить. Затем начнем выполнять сварочные работы, думаю, в течение 5-6 часов мы, наверное, запустим, если не раньше. Просто пока вода не дает, а дренирование производится", - прокомментировал заведующий сектором отдела ЖКХ Темирлан Аубакиров.


Дополнено 27.12.2022, 12.42

Заведующий сектором городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Темирлан Аубакиров сообщил, что неисправность системы отопления в микрорайоне Нурсая устранена, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

26 декабря в 11.30 в микрорайоне Нурсая города Атырау вышла из строя система отопления, без тепла остались 87 многоэтажных жилых домов и средняя школа №40. В 23.50 отопление домов и объектов образования полностью восстановлено", - сказал Аубакиров.


Директор общеобразовательной средней школы №40 Жанаргуль Атчибаева сказала, что сегодня учащиеся продолжили учебу в обычном офлайн-формате.

Напомним, ранее министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что средний возраст казахстанских ТЭЦ составляет 61 год. Для их ремонта потребуется около 182 млрд тенге.

По данным комиссии, которая провела ревизию всех ТЭЦ в Казахстане, в "красной" зоне с высокой степенью износа и риском аварий оказались 19 станций, в "желтой" - 11 ТЭЦ и в "зеленой" - 7 ТЭЦ.

Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему возвращения энергетических активов в госсобственность. Подавляющее большинство респондентов ответили, что эта мера позволит навести порядок в коммунальных сетях.

Тарифы на комуслуги в связи с модернизацией сетей планируют повысить в Казахстане.
 
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Теги:АварияОтоплениеАтырау

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28.12.2022, 11:48 1726

В Карагандинской области с рельсов сошли 19 грузовых вагонов

Жертв и пострадавших нет
В Карагандинской области с рельсов сошли 19 грузовых вагонов
Фото: Depositphotos
Караганда. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 28 декабря в 7.45 на станции Карабас участка Караганда-Акадыр в грузовом поезде произошел сход с рельсов 19 вагонов с зерном, сообщает пресс-служба АО НК "КТЖ".

По предварительным данным, сход произошел из-за заклинивания колесной пары первого зерновоза, принадлежащего частному собственнику. Для расследования обстоятельств случившегося в АО "НК "КТЖ" создана специальная комиссия.


По информации нацкомпании жертв и пострадавших нет.

Движение поездов на данном участке организовано по соседнему пути. Задержаны два пассажирских поезда по станциям Кулайгыр, Караганда. Для ликвидации последствий схода задействованы три восстановительных поезда станций Караганда, Жана-Арка, Астана", - уточнили в пресс-службе.

 
27.12.2022, 15:50 29531

Трехлетний мальчик 10 дней находится в коме после наркоза в больнице Костаная  

Остальные дети, которым в тот же день делали операцию, пришли в себя не сразу
Трехлетний мальчик 10 дней находится в коме после наркоза в больнице Костаная
Костанай. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Трехлетний мальчик уже 10 дней находится в коме после наркоза в Костанайской областной детской больнице.

По данным регионального портала "Наша газета", 15 декабря в детской областной больнице четырем мальчикам (Игорю 4 года 10 месяцев, Акназару 3 года 9 месяцев, Ерназару 2 года 5 месяцев и Амиру 3 года) сделали плановую урологическую операцию с анестезией. Операции продлились от 5 до 40 минут.

Хирургическая процедура, по словам родителей, прошла хорошо. Они ждали, что через 2 часа дети очнутся, но мальчики лежали без чувств. Спустя несколько часов у всех детей поднялась высокая температура - более 40 градусов.

ng.kz / Амир, 3 года. На электронном термометре после операции температура 40,9 градусов

Родители сообщили, что до операции дети были вполне здоровыми и подвижными, играли.

Один из мальчиков - Амир с 15 декабря до сих пор не пришел в себя и находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Я сам привез здорового ребенка в эту больницу, а сейчас из-за халатности врачей он лежит в таком состоянии", - говорит отец ребенка.


ng.kz / Игоря выписали спустя 8-е сутки. Поэтому мама поделилась справкой из больницы

По его словам, ему поставили диагноз "Острое нарушение мозгового кровообращения. Токсическая энцефалопатия" (поражение головного мозга, вызванное токсическими веществами. - Прим. ред.). Но чем вызвана интоксикация, родителям до сих пор официально не сообщили.

Остальные дети, которым в тот же день делали операцию, пришли в себя.


На этих видеокадрах - мальчики играют вместе накануне операции, 14 декабря

Быстрее всех очнулся на следующие сутки самый старший мальчик - Игорь, но у него была потеряна координация, самостоятельно сидеть не мог. Только лишь на третьи сутки после операции мальчик сделал первые шаги. 22 декабря его выписали из больницы.

Такими же темпами восстановился четырехлетний Акназар. Правда, стационар ему продлили - в больнице у мальчика обнаружили незначительную пневмонию. По словам его отца Баубека, в его палате было холодно.

Самый младший из пострадавших мальчиков Ерназар, по словам женщины, только на пятые-шестые сутки передвигался при поддержке отца. У ребенка не было аппетита. После хирургии Ерназара направили в неврологию на стационарное лечение.

Отец Амира обратился с жалобой в управление, оттуда его направили в департамент медицинского и фармацевтического контроля. Обратился в прокуратуру, где его заявление приняли.

Дополнено, 27.12.2022, 15.50

В настоящее время врачи выясняют причину послеоперационной комы у трехлетнего малыша в Костанае.

По данным медиков, перед операцией детям вкололи препарат "Профол" с действующим веществом пропофол. Ранее этот препарат использовали, и осложнений у детей он не вызывал.

Как сообщает агентство Sputnik со ссылкой на управление здравоохранения Костанайской области, в больнице проведут служебное расследование. Представитель уполномоченного по правам детей Арайлым Аманкулова взяла ситуацию на контроль.

В детской областной больнице прокомментировали, что этот препарат предназначен для маленьких, и новорожденных в том числе. У всех детей были разные анестезиологи. Сейчас разбираются с поставщиком препарата, отправили запрос. Я буду лично контролировать ход дела", - заявила Аманкулова.


Ситуацию также прокомментировали в областном департаменте полиции.

Материалы проверки по проведенным операциям детям в настоящее время направлены в уполномоченный орган - департамент Комитета медицинского и фармакологического контроля Министерства здравоохранения по Костанайской области для проверки действий врачей", - сообщили в ведомстве.

 
24.12.2022, 09:59 101511

В Павлодарской области двое детей выпали из окна третьего этажа

Оба малыша находятся в травматологическом отделении
В Павлодарской области двое детей выпали из окна третьего этажа
Павлодар. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Калкаман двое детей - двух и четырех лет выпали из окна третьего этажа, сообщает пресс-служба Павлодарской детской областной больницы.

Мальчик 2018 года рождения и девочка 2020 года рождения получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга. У мальчика диагностировали тупую травму живота. Состояние детей стабильное", - цитирует pavlodarnews.kz сообщение пресс-службы.


Оба малыша находятся в травматологическом отделении.

Ранее сообщалось, что В Алматы из окна 18-го этажа выпал подросток.
 
23.12.2022, 19:42 113691

В Таразе рабочий заживо сгорел в печи

Мужчина упал в раскаленную печь
Тараз. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла 10 декабря в 07.32 на АО "Запчасть" в Таразе.

Ескалиев Г.К. 1972 года рождения в процессе плавки металла при подталкивании очередного куска железа металлическим стержнем в работающую электро-сталеплавильную печь обратной стороной крюка ударило в бок Ескалиева Г., сообщает Instagram-паблик google.taraz.

В результате удара пострадавший упал в раскаленную печь. Тело полностью сгорело.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда).

 
22.12.2022, 15:37 137576

В Караганде "заминировали" 12 школ

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению автора сообщений
В Караганде "заминировали" 12 школ
Фото: polisia.kz
Караганда. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде неизвестные "заминировали" стразу 12 школ, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области

Сегодня с 11.00 в дежурную часть полиции Караганды стали поступать сообщения о том, что в ряде карагандинских школ заложены взрывные устройства.

Отмечается, что сообщения с таким текстом поступили на электронные почты школ.

Оперативным дежурным ДП Карагандинской области на места направлены все экстренные службы. Во время осмотра взрывных устройств не обнаружено", - проинформировали в полиции.


По данным фактам начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма).

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению автора сообщений", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что в Алматинской области "заминировали" две школы.
 
22.12.2022, 10:09 142681

В Караганде в районе ТЭЦ-1 произошла крупная авария  Дополнено

Грузовая машина снесла портал диаметром 1000 мм
В Караганде в районе ТЭЦ-1 произошла крупная авария
Фото: Instagram/vk_gazeta
Караганда. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - СМИ сообщают о крупной аварии в районе ТЭЦ-1 в Караганде.

В районе ТЭЦ-1 в Караганде произошла крупная авария на тепловых сетях. Грузовая машина снесла портал диаметром 1000 мм", - информирует издание "Вечерняя Караганда" в Instagram.


Информацию о ЧП подтвердили в диспетчерской службе "Теплотранзита".

Отмечается, что ТЭЦ-1 обогревает центральную часть областного центра.

Дополнено 22.12.2022, 10.41

По сообщению городского акимата, сегодня, 22 декабря, в 5.30 водитель КамАЗа с поднятым кузовом совершил столкновение с вертикальным П-образным компенсатором в районе пересечения улицы Гоголя и Спасского шоссе.

Для ликвидации данного дефекта в ухудшенный режим будут переведены потребители сектора Новый город, информирует ТОО "Теплотранзит Караганда" в Instagram.

Потребителям частного сектора, КСК, ОСИ и ПТ, а также лицам, ответственным за тепловое хозяйство жилых домов, попадающих в зону ухудшенного теплоснабжения, необходимо следить за состоянием подводящих тепловых сетей, внутридомовых тепловых сетей и быть на постоянной связи с представителем диспетчерской службы наладки" - говорится в сообщении компании.


Дополнено 22.12.2022, 11.58

Около 11.40 в ТОО "Теплотранзит Караганда" сообщили, что дефект на магистральном трубопроводе устранен.

ТОО "Теплотранзит Караганда" совместно с ТЭЦ-1 в данный момент занимается восстановлением гидравлического режима. Через 2-2,5 часа температурный режим будет восстановлен", - сказано в сообщении ведомства.


Ранее в Караганде была обнаружена утечка на обратном трубопроводе теплосети "Панель центра". Ряд домов остался без тепла.

На днях в Костанае из-за порыва на теплосети без тепла остались 30 жилых домов.

В конце ноября произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.

Напомним, средний возраст ТЭЦ страны составляет 61 год, из них около 76% ТЭЦ отработало более 50 лет. По данным Минэнерго средний износ оборудования ТЭЦ составляет 66%, при этом износ ТЭЦ Уральска, Степногорска, Тараза, Кызылорды, Кентау превышает 80%. Количество аварийных отключений на электростанциях по итогам 2021 года выросло на 5% по сравнению с 2020 годом.
 
20.12.2022, 16:55 186211

Тело новорожденного ребенка обнаружили в Актобе

Установлена и задержана 29-летняя подозреваемая
Тело новорожденного ребенка обнаружили в Актобе
Фото: Pixabay.com
Актобе. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе разыскивают мать новорожденного, найденного мертвым в бумажной коробке возле многоэтажного дома.
Тело ребенка обнаружили жильцы дома, которые сообщили о страшной находке в полицию.

По данному факту на место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Начато досудебное расследование по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка". Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщает Polisia.kz.


Дополнено 20.12.2022, 19.34

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задержана 29-летняя подозреваемая. В ходе допроса выяснилось, что она имеет двоих несовершеннолетних детей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.


 
20.12.2022, 14:49 186796

В Костанае из-за порыва на теплосети без тепла остались 30 жилых домов

Закончить работы по устранению порыва и подать тепло обещают в период с 20 до 24 часов
В Костанае из-за порыва на теплосети без тепла остались 30 жилых домов
Костанай. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае из-за порыва на теплосети без тепла остались 30 жилых домов, школа и аэропорт, сообщает пресс-служба акимата города.

Как сообщают "Костанайские новости", работы по устранению порыва на подземной теплосети Д 400 мм по улице Герасимова ведутся с 9 утра.

Закончить их и подать тепло обещают в период с 20 до 24 часов.

Временно отключили отопление в жилых домах и соцобъектах по адресам:

  • улица Герасимова, № 2б, № 7, № 8, № 9, № 10, № 12;
  • микрорайон Аэропорт, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 12, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 26, № 28, № 29, № 30, № 32, № 33, № 35, № 35а,№ 38, № 39, № 45;
  • улица Аэропорт, № 1 (малосемейка на территории Аэропорта);
  • средняя школа № 29;
  • здание международного аэропорта "Костанай".

Ранее сообщалось, что в конце ноября произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.
 

 

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