09.03.2025, 09:30 56561

Из снежного заноса на трассах Казахстана спасли свыше 20 человек  Дополнено

Спасенные в медицинской помощи не нуждались
Из снежного заноса на трассах Казахстана спасли свыше 20 человек
Фото: Depositphotos
Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из снежного заноса на трассах Республики Казахстан сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли свыше человека, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в Бухар-Жырауском районе вблизи села Курылыс Карагандинской области из снежного заноса вызволили автомобиль, в котором находились 4 человека.

Спасатели, добравшись до них на вездеходе "Трэкол", из снежного заноса на очищенный участок автодороги вызволили автомобиль, в салоне которого находились 4 человека, из них 1 ребенок. В медицинской помощи они не нуждались", - проинформировали в пресс-службе.


Также в Иргизском районе Актюбинской области на автодороге Иргиз - Нура сотрудники МЧС пришли на помощь застрявшему в снежном заносе водителю Газели.

Спасатели МЧС на вахтовке на очищенный участок дороги отбуксировали автомобиль с водителем, который самостоятельно продолжил путь к месту следования. В медицинской помощи он не нуждался", - заявили в МЧС.



Кроме того, в Жанааркинском районе в 40 километрах от поселка Жанаарка на закрытом участке автодороги Караганда - Самарка - Атасу - Айнабулак области Ұлытау из снежного плена спасены 11 человек.

В глубоком снегу застряли 2 легковых автомобиля с людьми. Спасатели МЧС, преодолев несколько десятков километров сквозь пургу и заносы, спасли и доставили в поселок Жанаарка 11 человек, из них 6 детей. Спасенные в медицинской помощи не нуждались", - сообщили в пресс-службе.


В Абайском районе в 5 километрах от села Акбастау Карагандинской области из снежного плена спасено 5 человек.

В снежном заносе застряли три легковых автомобиля. Спасатели, добравшись до них, спасли и доставили в село Акбастау 5 человек. В медицинской помощи они не нуждались", - добавили в ведомстве.



Дополнено 09.03. 2025, 10.00

В 7 областях Казахстана введено ограничение движения на 8 республиканских автомобильных дорогах, сообщили пресс-службе "КазАвтоЖола".

В частности, в Абайской области:

  • Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонайха - граница Российской Федерации километр 615-778, участок границы Жетысуской области - город Аягоз;
  • Таскескен - Бахты - граница Китайской Народной Республики километр 0-75, участок села Таскескен - село Урджар.

В Атырауской области:

  • Атырау - Уральск километр 5-62, участок города Атырау - село Махамбет.

В Восточно-Казахстанской области:

  • Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонайха - граница Российской Федерации километр 1013-1048, участок границы Абайской области - село Уланское.

В области Жетысу:

  • Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонайха - граница Российской Федерации километр 557-615, участок города Ушарал - граница Абайской области.

В Карагандинской области:

  • Астана - Караганда - Алматы километр 1505-1854, участок села Атамекен - город Балхаш.

В Костанайской области:

  • Жезказган - Аркалык - Петропавловск километр 252-340, участок границы Улытауской области - город Аркалык.

В области Улытау:

  • Жезказган - Аркалык - Петропавловск километр 137-252, участок села Улытау - граница Костанайской области.

В настоящее время для содержания дорог задействованы 243 единицы спецтехники и 322 специалиста", - добавили в пресс-службе.


Ранее более ста человек эвакуировали из снежного заноса в Туркестанской области.
 
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Теги:СпасениеРКЛюдитрасса

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10.03.2025, 16:44 6461

Утечка газа на Тенгизском месторождении: два сотрудника получили отравление сероводородом

Также стало известно о трех пострадавших при аварии на месторождении "Западная Прорва"
Утечка газа на Тенгизском месторождении: два сотрудника получили отравление сероводородом
Фото: Depositphotos
Атырау. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Два сотрудника Тенгизского месторождения получили отравление сероводородом и попали в больницу, сообщает Нефтегазовый совет Казахстана.

Инцидент произошел 8 марта на 5-й нитке газопровода.

Из-за утечки газа с содержанием сероводорода из фланцевого соединения сепаратора отравление получили 2 сотрудника подрядной компании ТШО, которые были доставлены в клинику для обследования, а затем транспортированы в больницу в Атырау.

В связи с угрозой безопасности персонал был эвакуирован", - сообщает источник.

После устранения утечки и проверки состояния оборудования персонал вернулся на рабочие места. Начат обратный пуск установки.

Также стало известно о трех пострадавших при аварии на месторождении "Западная Прорва".

Вчера вечером с места аварии в клинику ТШО привезли трех работников, двое из которых получили различные травмы и после получения медицинской помощи были транспортированы в ЦРБ г. Кульсары", - говорится в информации.


По информации сопровождающих, прибывших вместе с работниками, травмы были получены во время выполнения ремонтных работ на территории скважины № 437 месторождения "Западная Прорва". Предположительно, их откинуло взрывной волной.

Напомним, 7 марта на скважине в Атырауской области произошел пожар из-за выброса газа. Возгорание долго не удавалось потушить, высота факела составляла 20 метров.
 
10.03.2025, 14:15 11276

Лыжники спровоцировали сход лавины на Шымбулаке   Дополнено

Информация о жертвах и пострадавших не поступала
Лыжники спровоцировали сход лавины на Шымбулаке
Фото: freepik.com
Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Лыжники подрезали склон горы и спровоцировали сход снежной лавины на горнолыжном курорте "Шымбулак" в Алматы, сообщили в ДЧС города.

По данным ГУ "Казселезащита", 10 марта в лавиносбросах №№ 26В, 26Г произошел сход снежной лавины.

В ДЧС рассказали, что во время внетрассового катания три лыжника подрезали склон и тем самым спровоцировали сход лавины объемом около 3500 кубометров.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

В ведомстве напомнили, что 7 марта ДЧС оповещал граждан, заинтересованные органы и горнолыжный курорт "Шымбулак" посредством СМС-рассылки о лавинной опасности в горах.

Дополнено 10.03.2025, 15.40

Очевидцы опубликовали видео сошедшей на Шымбулаке лавины. На кадрах видно, что стоявшим поблизости людям и лыжникам, которые катались внизу, едва удалось спастись.

 

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