Из снежного заноса на трассах Казахстана спасли свыше 20 человек Дополнено
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из снежного заноса на трассах Республики Казахстан сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли свыше человека, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, в Бухар-Жырауском районе вблизи села Курылыс Карагандинской области из снежного заноса вызволили автомобиль, в котором находились 4 человека.
Спасатели, добравшись до них на вездеходе "Трэкол", из снежного заноса на очищенный участок автодороги вызволили автомобиль, в салоне которого находились 4 человека, из них 1 ребенок. В медицинской помощи они не нуждались", - проинформировали в пресс-службе.
Также в Иргизском районе Актюбинской области на автодороге Иргиз - Нура сотрудники МЧС пришли на помощь застрявшему в снежном заносе водителю Газели.
Спасатели МЧС на вахтовке на очищенный участок дороги отбуксировали автомобиль с водителем, который самостоятельно продолжил путь к месту следования. В медицинской помощи он не нуждался", - заявили в МЧС.
Кроме того, в Жанааркинском районе в 40 километрах от поселка Жанаарка на закрытом участке автодороги Караганда - Самарка - Атасу - Айнабулак области Ұлытау из снежного плена спасены 11 человек.
В глубоком снегу застряли 2 легковых автомобиля с людьми. Спасатели МЧС, преодолев несколько десятков километров сквозь пургу и заносы, спасли и доставили в поселок Жанаарка 11 человек, из них 6 детей. Спасенные в медицинской помощи не нуждались", - сообщили в пресс-службе.
В Абайском районе в 5 километрах от села Акбастау Карагандинской области из снежного плена спасено 5 человек.
В снежном заносе застряли три легковых автомобиля. Спасатели, добравшись до них, спасли и доставили в село Акбастау 5 человек. В медицинской помощи они не нуждались", - добавили в ведомстве.
Дополнено 09.03. 2025, 10.00
В 7 областях Казахстана введено ограничение движения на 8 республиканских автомобильных дорогах, сообщили пресс-службе "КазАвтоЖола".
В частности, в Абайской области:
- Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонайха - граница Российской Федерации километр 615-778, участок границы Жетысуской области - город Аягоз;
- Таскескен - Бахты - граница Китайской Народной Республики километр 0-75, участок села Таскескен - село Урджар.
В Атырауской области:
- Атырау - Уральск километр 5-62, участок города Атырау - село Махамбет.
В Восточно-Казахстанской области:
- Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонайха - граница Российской Федерации километр 1013-1048, участок границы Абайской области - село Уланское.
В области Жетысу:
- Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонайха - граница Российской Федерации километр 557-615, участок города Ушарал - граница Абайской области.
В Карагандинской области:
- Астана - Караганда - Алматы километр 1505-1854, участок села Атамекен - город Балхаш.
В Костанайской области:
- Жезказган - Аркалык - Петропавловск километр 252-340, участок границы Улытауской области - город Аркалык.
В области Улытау:
- Жезказган - Аркалык - Петропавловск километр 137-252, участок села Улытау - граница Костанайской области.
В настоящее время для содержания дорог задействованы 243 единицы спецтехники и 322 специалиста", - добавили в пресс-службе.
Ранее более ста человек эвакуировали из снежного заноса в Туркестанской области.