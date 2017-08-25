Алматы. 25 августа. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на границе Таджикистана и Афганистана, передает Kazakhstan Today.
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан" 25 августа 2017 года в 13.27 (25 августа в 07.27) зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 832 километрах на юго-запад от Алматы на границе Таджикистана и Афганистана.
Энергетический класс землетрясения 11,4. Магнитуда MPV - 5,2. Глубина - 10 километров.
Сведений об ощутимости нет.
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