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Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на границе Таджикистана и Афганистана25.08.2017
Происшествия  14:13

Алматы. 25 августа. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на границе Таджикистана и Афганистана, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан" 25 августа 2017 года в 13.27 (25 августа в 07.27) зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 832 километрах на юго-запад от Алматы на границе Таджикистана и Афганистана.

Энергетический класс землетрясения 11,4. Магнитуда MPV - 5,2. Глубина - 10 километров.


Сведений об ощутимости нет.
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