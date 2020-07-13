Алматы. 12 июля. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения в соседних государствах, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 12 июля 2020 года, в 08.49 (12 июля в 02.49 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 807 километрах на юго-запад от города Алматы, на территории Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения - 10,9. Магнитуда MPV - 5,0. Глубина - 15 километров.

Кроме того, 12 июля, в 06.28 (12 июля в 00.28 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение в 260 километрах на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 10,4. Магнитуда MPV - 4,8. Глубина - 5 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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