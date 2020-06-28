Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая

Алматы. 27 июня. Kazakhstan Today - В 320 километрах от Алматы, на территории Китая, зарегистрировано землетрясение, передает Kazakhstan Today.
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 27 июня, в 09.17 (27 июня в 03.17 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 320 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая.
По сведениям сейсмологов, энергетический класс землетрясения - 10,2, магнитуда MPV - 4,1, глубина - 15 километров.
Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
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