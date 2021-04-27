АЛМАТЫ. 26 АПРЕЛЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Таджикистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 26 апреля 2021 года, в 02.05 (25 апреля в 20.05 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 644 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения - 10,6. Магнитуда MPV - 5,0. Глубина - 35 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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